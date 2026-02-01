Vimercate passa la fiamma olimpica | sarà festa nelle strade

Da monzatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 febbraio Vimercate si prepara ad accogliere la fiamma olimpica. La città sarà attraversata dalla torcia che segna la 58esima tappa del suo viaggio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. Le strade si riempiranno di persone pronte a vivere un momento di festa e di sport insieme.

Il 3 febbraio la fiamma olimpica arriverà Vimercate per la 58esima tappa del suo viaggio per la Milano-Cortina. Vediamo cosa hanno previsto in città per festeggiare il suo arrivo.Un corteo coloratoProveniente da Merate, per la sua tappa numero 58 il 3 febbraio alle 11:34 la torcia olimpica.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Vimercate Milano Cortina

A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse

A Vimercate, le strade saranno temporaneamente chiuse a causa del passaggio della Fiamma olimpica, parte delle celebrazioni per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vimercate Milano Cortina

Argomenti discussi: A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse; Olimpiadi Milano Cortina 2026: viabilità a Vimercate, orari e limitazioni; Tedofora a Nuoro per errore: l’odissea di Annalisa per correre nella sua Vimercate; La Fiamma Olimpica a Vimercate.

Vimercate, passa la fiamma olimpica: sarà festa nelle stradeProveniente da Merate, per la sua tappa numero 58 il 3 febbraio alle 11:34 la torcia olimpica entrerà a Vimercate da via Aldo Motta, all’incrocio con via Donizetti per poi proseguire in un percorso ... monzatoday.it

vimercate passa la fiammaA Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuseLe Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte: la data di inizio ufficiale è quella del 6 febbraio, quando la Fiamma olimpica, dopo aver attraversato le strade della Brianza con la tappa ... monzatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.