Vimercate passa la fiamma olimpica | sarà festa nelle strade
Il 3 febbraio Vimercate si prepara ad accogliere la fiamma olimpica. La città sarà attraversata dalla torcia che segna la 58esima tappa del suo viaggio verso le Olimpiadi di Milano-Cortina. Le strade si riempiranno di persone pronte a vivere un momento di festa e di sport insieme.
Il 3 febbraio la fiamma olimpica arriverà Vimercate per la 58esima tappa del suo viaggio per la Milano-Cortina. Vediamo cosa hanno previsto in città per festeggiare il suo arrivo.Un corteo coloratoProveniente da Merate, per la sua tappa numero 58 il 3 febbraio alle 11:34 la torcia olimpica.🔗 Leggi su Monzatoday.it
A Vimercate passa la Fiamma olimpica: le strade chiuse
A Vimercate, le strade saranno temporaneamente chiuse a causa del passaggio della Fiamma olimpica, parte delle celebrazioni per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.
