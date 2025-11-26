Warner Bros Discovery chieste offerte migliorative ai potenziali acquirenti
Proseguono le trattative per un’eventuale acquisizione di Warner Bros. Discovery, operazione che è destinata a cambiare per sempre il volto di Hollywood. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono come il gigante dell’intrattenimento abbia chiesto offerte migliorative agli interessati, da far pervenire non oltre il primo dicembre. Dopo un ulteriore esame, WBD potrebbe avviare un discorso esclusivo con uno degli offerenti. Lo riporta Reuters, citando due fonti a conoscenza dell’operazione. Al momento, sul tavolo dell’azienda sono arrivate proposte preliminari di Paramount Skydance, Comcast e Netflix. 🔗 Leggi su Lettera43.it
