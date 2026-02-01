Via Mercantini senza gli alberi Chiadiamo chiarezza sul progetto

Lavori in corso in via Mercantini, ma gli alberi sono spariti. La Gsa chiede di vedere il progetto, perché l’abbattimento ha fatto scoppiare polemiche tra i residenti. Il Gruppo Società Ambiente ha chiesto chiarimenti su cosa si sta facendo e perché. Fino a ora, nessuno ha spiegato bene cosa cambierà in quella strada.

Lavori in via Mercantini, Gsa: "Chiediamo di visionare pubblicamente il progetto". L’abbattimento di alberi aveva sollevato polemiche e il Gruppo Società Ambiente aveva chiesto lumi sul progetto che riguardava anche il rifacimento dei marciapiedi. Il timore è che non venga ‘potenziato’ il verde pubblico. "Agli inizi di novembre, avevamo chiesto alla Amministrazione comunale di conoscere, e magari presentare pubblicamente, il progetto riguardante la ristrutturazione di Via Mercantini – spiega Gsa -. In particolare ci interessava conoscere la dotazione di alberature e di verde previsti in sostituzione degli alberi abbattuti in precedenza e anche una auspicabile riduzione del traffico vista la vulnerabilità ambientale di questa importante via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

