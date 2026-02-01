Via Mercantini senza gli alberi Chiadiamo chiarezza sul progetto

Lavori in corso in via Mercantini, ma gli alberi sono spariti. La Gsa chiede di vedere il progetto, perché l’abbattimento ha fatto scoppiare polemiche tra i residenti. Il Gruppo Società Ambiente ha chiesto chiarimenti su cosa si sta facendo e perché. Fino a ora, nessuno ha spiegato bene cosa cambierà in quella strada.

Lavori in via Mercantini, Gsa: "Chiediamo di visionare pubblicamente il progetto". L’abbattimento di alberi aveva sollevato polemiche e il Gruppo Società Ambiente aveva chiesto lumi sul progetto che riguardava anche il rifacimento dei marciapiedi. Il timore è che non venga ‘potenziato’ il verde pubblico. "Agli inizi di novembre, avevamo chiesto alla Amministrazione comunale di conoscere, e magari presentare pubblicamente, il progetto riguardante la ristrutturazione di Via Mercantini – spiega Gsa -. In particolare ci interessava conoscere la dotazione di alberature e di verde previsti in sostituzione degli alberi abbattuti in precedenza e anche una auspicabile riduzione del traffico vista la vulnerabilità ambientale di questa importante via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Via Mercantini senza gli alberi. Chiadiamo chiarezza sul progetto" Approfondimenti su Via Mercantini “Serve chiarezza sul progetto di accorpamento tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Ausl” Velocizzazione ferroviaria Roma-Pescara, Di Marco (Pd): "Servono chiarezza e verità sul progetto" A nove mesi dall’inizio dei lavori per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, il consigliere regionale Antonio Di Marco richiede chiarezza sullo stato di avanzamento del progetto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Via Mercantini Argomenti discussi: Via Mercantini senza gli alberi. Chiadiamo chiarezza sul progetto. Via Mercantini senza gli alberi. Chiadiamo chiarezza sul progettoLavori in via Mercantini, Gsa: Chiediamo di visionare pubblicamente il progetto. L’abbattimento di alberi aveva sollevato polemiche e il ... msn.com Rinnova anche tu la tua tessera o richiedila per la prima volta... la pace in azione ha bisogno anche di te! passaci a trovare presso i nostri ufficio in via 3 ottobre, 9 ad Ascoli Piceno o in Via Mercantini 22 a San Benedetto del Tronto per rinnovare la tessera e - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.