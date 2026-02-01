Il finanziamento da 1,3 milioni di euro per il Museo del Volo di Forlì è stato ufficialmente approvato. La notizia arriva dal deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, che ha confermato l’ok al progetto di restauro dell’ex Collegio Aeronautico, noto ora come Palazzo degli Studi. L’intervento prevede di ristrutturare l’edificio e di trasformarlo in un museo dedicato alla storia dell’aeronautica e del volo. Buonguerrieri sottolinea che l’opera rappresenta un passo importante per valorizzare

"Come preannunciato, confermiamo che è stato deliberato il finanziamento da 1.300.000 euro per l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, destinato al restauro del complesso architettonico e alla realizzazione del Museo del Volo ": lo ha dichiarato ieri il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri con una nota, ricordando anche che "parliamo di un intervento importante, che consente di valorizzare un edificio simbolo della città, oggi noto come Palazzo degli Studi, e di trasformarlo in un’occasione concreta di ricerca, tutela e rilancio culturale, anche attraverso un progetto capace di raccontare la storia dell’aeronautica e del volo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso il Museo del Volo. Deliberato l’annunciato finanziamento: 1,3 milioni

Approfondimenti su Museo Del Volo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Museo Del Volo

Argomenti discussi: Giornata della Memoria; Verso il sogno Pavia Capitale della cultura: I musei andrebbero valorizzati; I 25 anni del Museo Diocesano; Musei gratis domenica 1 febbraio: tutte le mostre in programma e visitabili.

Il Museo Baracca si rifà il look in vista del centenarioSale rinnovate e una sezione dedicata al cavallino ancora in volo. Il costo complessivo dell'intervento è di 300mila euro, coperti con risorse comunali ... ilnuovodiario.com

Museo del Risparmio, nel 2025 oltre 154mila persone coinvolte nell’attività didatticaLa direttrice Giovanna Paladino: In un contesto economico e sociale complesso, l’educazione finanziaria è una leva fondamentale di benessere individuale e ... repubblica.it

In caso di maltempo torniamo verso il museo Athena di Capannori a vedere i reperti trovati in loco. - facebook.com facebook

Prima di dirigersi verso il Museo d’Arte Contemporanea, la pop star è stata vista lasciare lo storico Caviar Kaspia, locale fondato nel 1927 e punto di riferimento per il jet set internazionale #DuaLipa #CallumTurner x.com