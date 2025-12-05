Messa in sicurezza del torrente Cansalamone finanziamento da 6,5 milioni | affidata la progettazione

Il Comune di Sciacca ha affidato alla società Ingegneria nuova generazione srl l'incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Cansalamone, un'opera che punta a mettere in sicurezza una delle aree più vulnerabili del territorio.

