Verissimo la rivelazione di Carlo Conti | Guardando il mio conto corrente

Da liberoquotidiano.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti rivela un dettaglio inaspettato sulla sua carriera. Il conduttore ha confessato che non ha mai capito di aver raggiunto il successo finché non ha guardato il suo conto corrente. “Quando ho capito che ce l’avevo fatta? Mai”, ha detto. Poi ha aggiunto che ha capito di aver fatto un passo avanti solo quando ha visto i numeri sul suo conto. Nessuna festa, nessun segnale speciale: solo i soldi che parlano.

"Quando ho capito che ce l'avevo fatta? Mai! Guardando il mio conto corrente, ho capito che è cambiato qualcosa dai giorni degli inizi in radio a oggi. Ma dentro sono rimasto lo stesso e credo che sia la mia fortuna: la normalità. Qualcuno dice che sono troppo normale, ma io sono così". Carlo Conti per la prima volta è ospite di  Verissimo  e si racconta a Silvia Toffanin in una lunga intervista-ritratto, che spazia dall'affetto per la mamma Lolette, che " fece mille lavori " pur di tirarlo su, rimasta vedova quando lui aveva 18 mesi, all'amore per la moglie Francesca Vaccaro e per il figlio Matteo, dal lavoro in banca alla scelta di mollare il posto fisso per seguire le sue passioni, fino alle soddisfazioni raccolte in quarant'anni di carriera in Rai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

verissimo la rivelazione di carlo conti guardando il mio conto corrente

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, la rivelazione di Carlo Conti: "Guardando il mio conto corrente..."

Approfondimenti su Carlo Conti

Verissimo, Carlo Conti: “Ho capito che ce l’avevo fatta guardando il conto corrente”

Carlo Conti si è raccontato a Verissimo senza grandi annunci.

Carlo Conti: “Nella mia vita ho capito che qualcosa era cambiato guardando il conto in banca”

Carlo Conti si apre a Silvia Toffanin e rivela un lato più intimo, lontano dai riflettori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Mi sono sposato, la rivelazione di Gabriel Garko a Verissimo; Verissimo, la confessione di Gabriel Garko: Mi sono sposato due anni fa; Gabriel Garko shock a Verissimo: Mi sono sposato due anni fa, il matrimonio segreto che nessuno aveva mai scoperto; Gabriel Garko: Mi sono sposato in segreto due anni fa, eravamo solo in quattro.

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo: prima si commuove, poi la rivelazione su SanremoCarlo Conti ospite per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin: il ritratto del conduttore, con una piccola rivelazione sulle emozioni a Sanremo ... dilei.it

verissimo la rivelazione diVerissimo, Roberta Bruzzone e la sconvolgente rivelazione: Vivo una vita blindataLa nota criminologa Roberta Bruzzone è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , dove ha parlato sia delle propria vita privata sia di quella professionale. notizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.