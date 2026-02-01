Verissimo la rivelazione di Carlo Conti | Guardando il mio conto corrente

Carlo Conti rivela un dettaglio inaspettato sulla sua carriera. Il conduttore ha confessato che non ha mai capito di aver raggiunto il successo finché non ha guardato il suo conto corrente. “Quando ho capito che ce l’avevo fatta? Mai”, ha detto. Poi ha aggiunto che ha capito di aver fatto un passo avanti solo quando ha visto i numeri sul suo conto. Nessuna festa, nessun segnale speciale: solo i soldi che parlano.

"Quando ho capito che ce l'avevo fatta? Mai! Guardando il mio conto corrente, ho capito che è cambiato qualcosa dai giorni degli inizi in radio a oggi. Ma dentro sono rimasto lo stesso e credo che sia la mia fortuna: la normalità. Qualcuno dice che sono troppo normale, ma io sono così". Carlo Conti per la prima volta è ospite di Verissimo e si racconta a Silvia Toffanin in una lunga intervista-ritratto, che spazia dall'affetto per la mamma Lolette, che " fece mille lavori " pur di tirarlo su, rimasta vedova quando lui aveva 18 mesi, all'amore per la moglie Francesca Vaccaro e per il figlio Matteo, dal lavoro in banca alla scelta di mollare il posto fisso per seguire le sue passioni, fino alle soddisfazioni raccolte in quarant'anni di carriera in Rai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Carlo Conti si è raccontato a Verissimo senza grandi annunci.

Carlo Conti si apre a Silvia Toffanin e rivela un lato più intimo, lontano dai riflettori.

