Carlo Conti | Nella mia vita ho capito che qualcosa era cambiato guardando il conto in banca

Carlo Conti si apre a Silvia Toffanin e rivela un lato più intimo, lontano dai riflettori. Ricorda i momenti difficili della sua infanzia, quando sua madre spese tutto per curare suo padre. Dice che il primo segnale che qualcosa era cambiato nella sua vita è stato quando ha guardato il conto in banca e ha capito che tutto stava cambiando. Ricorda con sincerità quei giorni di dolore, quando gli occhi di sua madre erano pieni di lacrime e non c’era più nulla da fare.

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti si è raccontato a Verissimo senza grandi annunci.

Ultime notizie su Carlo Conti

