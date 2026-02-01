Venite papà ci uccide tutte la 14enne che ha salvato la sua famiglia | la telefonata dal bagno e il passato da latitante del padre

Da open.online 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 14enne ha chiamato la polizia dal bagno, chiedendo aiuto per fermare il padre che minacciava di uccidere la compagna e le sorelle. La ragazza, che si è nascosta mentre il padre era in casa, ha raccontato di aver già vissuto con lui momenti difficili e di aver temuto il peggio. Gli agenti sono arrivati in tempo e hanno arrestato l’uomo, che ha un passato da latitante.

«Vi prego, venite subito, sennò mio padre ammazza la compagna e le mie sorelle». Così una ragazzina di 14 anni è riuscita a nascondersi e chiamare la polizia, che lo scorso giovedì notte è intervenuta in una casa a La Rustica, periferia Est di Roma. Come riporta il Messaggero, mentre il padre continuava a essere violento in casa, lei è riuscita a rifugiarsi in bagno e da lì ha composto il 113. Quando l’equipaggio della volante è arrivato sul posto, ha trovato la compagna dell’uomo e le figlie nascoste in strada: il catanese, sotto effetto di cocaina e alcol, le stava cercando armato di coltello.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su La Rustica

Bambino di 9 anni ucciso dalla mamma: «Trovato in bagno, era morto da ore». La telefonata del papà e la famiglia «difficile»

“La mia Tesla ha preso fuoco mentre era in garage e l’incendio ha distrutto tutta la nostra casa. Dio mi ha svegliato in tempo, la sua mano ci ha salvato la vita”: la storia di Mina Raky

Una famiglia della Florida è sopravvissuta a un incendio devastante scoppiato nella loro casa, grazie a un intervento tempestivo e alla protezione divina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su La Rustica

Argomenti discussi: Venite, papà ci uccide tutte, la 14enne che ha salvato la sua famiglia: la telefonata dal bagno e il passato da latitante del padre.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.