Venite papà ci uccide tutte la 14enne che ha salvato la sua famiglia | la telefonata dal bagno e il passato da latitante del padre

La 14enne ha chiamato la polizia dal bagno, chiedendo aiuto per fermare il padre che minacciava di uccidere la compagna e le sorelle. La ragazza, che si è nascosta mentre il padre era in casa, ha raccontato di aver già vissuto con lui momenti difficili e di aver temuto il peggio. Gli agenti sono arrivati in tempo e hanno arrestato l’uomo, che ha un passato da latitante.

