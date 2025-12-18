Una Hotels-Oradea 90-59: una prestazione convincente per i biancorossi di Reggio Emilia, che rialzano la testa dopo le difficoltà del campionato. In soli dieci minuti di grande intensità, la squadra ha cancellato ogni speranza degli avversari, conquistando la seconda vittoria in questa fase di Fiba Europe Cup. Un risultato che dà fiducia e spinge verso nuovi traguardi.

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels-Oradea 90-59, buon brodo di coppa per i biancorossi

Reggio Emilia, 17 dicembre 2025 – Per riprendersi dai bocconi amari del campionato cosa c’è di meglio di un buon brodo caldo di coppa? E’ quello che si beve la Una Hotels battendo senza troppi patemi (sono bastati dieci minuti di livello per spazzare via ogni velleità dei pur volenterosi avversari) l’Oradea e conquistando la seconda vittoria in due partite in questa seconda fase di Fiba Europe Cup. Nei primi venti minuti i biancorossi si affidano a Williams, l’unico che approccia il match davvero col giusto piglio. Quando poi, a partire da metà terzo quarto, salgono in cattedra Caupani e Barford, l’inerzia della gara diventa totalmente reggiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Tornano i ’mercoledì di Coppa’. L’Una Hotels attende le avversarie

Leggi anche: Como-Sassuolo (Coppa Italia, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Al Sinigaglia gol da ambo le parti e in buon numero

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La coppa fa bene alla Una Hotels: battuta la CSM Oradea 90 a 59 - REGGIO EMILIA – La Pallacanestro Reggiana davanti a soli 1209 spettatori prova a superare i propri limiti in coppa e ci riesce infliggendo un perentorio 90 a 59 alla formazione romena dell’Oradea che ... reggionline.com

Una Hotels Reggio Emilia – CSM Oradea 90-59: le pagelle - REGGIO EMILIA – Il turno infrasettimanale di coppa porta bene alla Pallacanestro Reggiana che infligge un pesante passivo ai romeni. reggionline.com

Baie în Spital

La UNA Hotels torna al PalaBigi per affrontare @csmoradea, palla a due alle 20:00 domani sera @farmacie_comunali_riunite ed @admoer insieme per We CaRE! Dalle 18:00 al PalaBigi saranno presenti gli specialisti di ADMO per informare in merito alla - facebook.com facebook