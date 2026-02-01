Valeria Marini docuserie in arrivo su Netflix | l’annuncio ufficiale

La showgirl Valeria Marini ha annunciato ufficialmente una nuova docuserie su Netflix. La serie racconterà la sua carriera, la vita privata e alcuni momenti mai mostrati prima. Marini promette un racconto intimo e diretto, senza filtri, per far conoscere meglio chi c’è dietro l’immagine pubblica. La data di uscita ancora non è stata comunicata, ma l’attesa cresce tra i fan.

Dopo settimane di indiscrezioni, arriva finalmente la conferma direttamente dalla protagonista. Valeria Marini sta lavorando a una docu-serie sulla sua vita che approderà su Netflix. A renderlo pubblico è stata la stessa showgirl durante la sua partecipazione a Storie al bivio weekend, il programma condotto da Monica Setta su Rai2. Nel corso dell'intervista, Valeria ha chiarito che il progetto è reale e già in fase di sviluppo, mettendo così fine ai rumor che circolavano da tempo nel mondo dello spettacolo.

Recentemente si è diffusa la voce di un’eventuale docuserie su Netflix dedicata a Valeria Marini.

Valeria Marini sarà protagonista di una nuova docuserie su Netflix, che approfondirà la sua vita e carriera.

