Valeria Marini sta lavorando ad una serie Netflix sulla sua vita: tra alti e bassi racconterà la sua carriera e le sue storie d'amore Valeria Marini farà una docuserie sulla sua vita, in collaborazione con Netflix. Pare che la showgirl abbia ricevuto un’importante offerta lavorativa per una nuova collaborazione che potrebbe un po’ ricalcare quella che attualmente sta andando in onda con Fabrizio Corona, Io sono Notizia. Secondo quanto rivelato da Chi, pare che la serie sia in fase di scrittura e voglia dare lustro alla vita di Valeria Virginia Laura Marini, in arte Valeria Marini. La sua è una “vita stellare”, fatta di alti e bassi, incontri sbagliati ed altri fortunati ed una carriera lavorativa molto intensa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Valeria Marini: in arrivo la docuserie sulla sua vita

