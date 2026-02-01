Un pomeriggio di paura sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Due valanghe si sono staccate quasi nello stesso momento, coinvolgendo sei persone tra Sella Nevea e Casera Razzo. Gli uomini dei soccorsi hanno lavorato senza sosta, usando elicotteri, cani e tecnici per cercare i dispersi. Alla fine, è stato trovato morto uno degli escursionisti coinvolti.

Un pomeriggio di massima allerta quello vissuto oggi sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Intorno alle 14:30, due distinte valanghe hanno colpito quasi simultaneamente le località di Sella Nevea e Casera Razzo, mobilitando una imponente macchina dei soccorsi composta da elicotteri, unità cinofile e tecnici specializzati. Doppia emergenza sulle Alpi Carniche e Giulie L’allarme è scattato in un momento critico per l'intera regione, con il bollettino valanghe della Protezione Civile che indicava un pericolo di grado 3 (marcato) sopra i 1.400 metri. La prima richiesta di aiuto è giunta dalla zona di Casera Razzo, sul monte Tiarfin (Sauris), al confine tra il Friuli e il Veneto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Cadute due valanghe in Friuli, coinvolte sei persone: trovato morto il disperso

Un pomeriggio di emergenza sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo almeno sei persone.

