Vaccinazioni anti-Hpv in Liguria numeri ancora bassi

Genovatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 17 novembre si celebra la giornata per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, che rappresenta il quarto tumore più presente nel sesso femminile: nel 2022 si sono registrati a livello mondiale circa 660mila nuovi casi e 350mila decessi. In Italia si stimano ogni anno circa 3.150. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

