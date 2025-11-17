Vaccinazioni anti-Hpv in Liguria numeri ancora bassi
Lunedì 17 novembre si celebra la giornata per l’eliminazione del tumore della cervice uterina, che rappresenta il quarto tumore più presente nel sesso femminile: nel 2022 si sono registrati a livello mondiale circa 660mila nuovi casi e 350mila decessi. In Italia si stimano ogni anno circa 3.150. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sono ancora bassi i numeri delle vaccinazioni contro il virus del papilloma umano (Hpv) in Liguria: intorno al 40% per i maschi mentre nelle femmine raggiunge circa il 52%.
