Donald Trump ha dichiarato di credere che gli Stati Uniti riusciranno a trovare un accordo con Cuba. Parla a bordo dell’Air Force One, senza entrare troppo nei dettagli, ma si mostra ottimista sulla possibilità di negoziati futuri. La notizia arriva dopo mesi di tensioni tra i due paesi.

ABOARD AIR FORCE ONE, Jan 31 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said on Saturday that he believed the United States would “work a deal” on Cuba. His comments came days after threatening tariffs on any country supplying Cuba with oil. Trump reiterated his call for Cuba to negotiate with the United States. “It doesn’t have to be a humanitarian crisis,” Trump told reporters aboard Air Force One en route to Florida. “I think they probably would come to us and want to make a deal . They have a situation that’s very bad for Cuba. They have no money. They have no oil. They lived off Venezuelan money and oil, and none of that’s coming now. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - US may make a deal on Cuba, Trump says

Approfondimenti su US Cuba

Il presidente Donald Trump ha suggerito che Cuba dovrebbe negoziare un accordo con gli Stati Uniti, sottolineando che il paese non riceverà più determinati benefici senza un accordo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Donald Trump warns Cuba to ‘make a deal before it’s too late’

Ultime notizie su US Cuba

Argomenti discussi: In Groenlandia e Danimarca c'è un boom delle app per boicottare i prodotti americani; Il discorso integrale di Donald Trump, a Davos; Sovranità digitale europea, Ibm prepara il piano B; Gli utenti Usa stanno disinstallando TikTok in massa e passando a un'alternativa indie.

@raffaella_ligorio cover per @youstylemagazine febbraio 2026 intervista all’interno. Travel around the world : Cuba. Cantanti emergenti @elisabenvenuto_singer Elena parmegiani Moda con eleganza e stile. @pablo_gilcagne i make-up2026 #magazine #m - facebook.com facebook