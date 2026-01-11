Trump suggests Cuba should strike a deal with US

Il presidente Donald Trump ha suggerito che Cuba dovrebbe negoziare un accordo con gli Stati Uniti, sottolineando che il paese non riceverà più determinati benefici senza un accordo. La proposta mira a incoraggiare un dialogo tra le due nazioni, in un contesto di tensioni e negoziazioni diplomatiche. La questione rappresenta un importante punto di discussione nelle relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Cuba.

Trump suggests Cuba should strike a deal with US - President Donald Trump on Sunday suggested Cuba should strike a deal with the United States, warning that the island nation would no longer receive oil or money. msn.com

Trump suggests US could target Mexico, Cuba or Colombia in a similar manner to Venezuela - The Danish Prime Minister said Trump's threats should be taken seriously. msn.com

Trump about : Does Cuba Have to do Avoid #trump #trumpnews #usa #america

Secondo indiscrezioni riferite dal NYT Maduro era pronto a cedere il petrolio richiesto agli Usa, Trump avrebbe deciso per il blitz infuriato per i video in cui il presidente venezuelano ballava. Ora questo x.com

Trump annuncia: «Compriamo fino a 50 barili e controllo io il denaro». L’esercito statunitense abborda due navi cisterna, di cui una russa. - facebook.com facebook

