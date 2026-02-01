Uno nessuno centomila al Teatro Ghione dal 5 febbraio

Uno nessuno centomila sarà al Teatro Ghione dal 5 al 15 febbraio. L’adattamento e la regia sono a cura di Nicasio Anzelmo che porterà in scena Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon ed Enrico Ottaviano. Lo spettacolo è tratto dall’ultimo romanzo di Luigi Pirandello sulla crisi dell’individuo e la scomposizione dell’identità. Ironico, grottesco, Uno, nessuno e centomila è stato capace di mettere in crisi la società borghese del primo Novecento. È denso di enigmi, e per lo stesso autore rappresenta la “sintesi completa di tutto ciò che ho fatto e la sorgente di quello che farò”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

