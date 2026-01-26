Uno Nessuno e Centomila al Teatro Ghione

Dal 5 al 15 febbraio, il Teatro Ghione ospita la rappresentazione di “Uno Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello. Un’opera che esplora le molteplici identità dell’individuo, portando in scena temi di attualità e introspezione. La produzione invita il pubblico a riflettere sulla percezione di sé e sulla complessità dell’essere, offrendo un’esperienza teatrale ricca di spunti di approfondimento.

“Uno Nessuno e Centomila” di Luigi Pirandello arriva al Teatro Ghione da giovedì 5 a domenica 15 febbraio. Protagonisti Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano, con adattamento e regia di Nicasio Anzelmo. Ironico, grottesco, capace di mettere in crisi la società borghese del primo Novecento questo è stato ed è tutt’ora la forza di “Uno nessuno e centomila”. L’ultimo dei romanzi di Pirandello, è denso di enigmi, e secondo lo stesso autore esso è “sintesi completa di tutto ciò che ho fatto e la sorgente di quello che farò”. In una lettera autobiografica, Pirandello lo definisce come il romanzo “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”.🔗 Leggi su Romatoday.it

