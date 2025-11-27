Barcellona 28enne Rocco Amato trovato morto dopo essere precipitato in un dirupo era scomparso da 4 giorni | al vaglio ipotesi omicidio

Resta da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente oppure di un omicidio. L’autopsia è già stata eseguita e si attendono ora gli esiti ufficiali Rocco Amato, 28enne originario di Francolise, in provincia di Caserta, è stato trovato senza vita ieri a Barcellona, città. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Barcellona, 28enne Rocco Amato trovato morto dopo essere precipitato in un dirupo, era scomparso da 4 giorni: al vaglio ipotesi omicidio

