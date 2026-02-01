Un orto per l’inclusione vale un premio nazionale | 40mila euro alla Fondazione Navarra

La Fondazione Navarra ha vinto il premio nazionale ‘Coltiviamo agricoltura sociale’ 2025, ricevendo 40mila euro. Il progetto ‘L’orto dell’Inclusione’ punta a coinvolgere persone con fragilità, offrendo un luogo di lavoro e di relazioni. La fondazione si impegna così a promuovere l’agricoltura sociale e a rafforzare il senso di comunità. La vittoria dimostra che il lavoro di inclusione attraverso l’agricoltura funziona e riceve riconoscimenti a livello nazionale.

Il progetto è dedicato a studenti con disabilità: formazione e vendita dei prodotti per un modello solidale e sostenibile Grazie al progetto ‘L’orto dell’Inclusione – Coltivare competenze e relazioni per una comunità solidale’ la fondazione per l’Agricoltura fratelli Navarra si è aggiudicata il bando nazionale ‘Coltiviamo agricoltura sociale’ 2025, quello del decennale. Il conferimento del premio principale, consistente in un finanziamento pari a 40mila euro e a una borsa di studio per il master in Agricoltura sociale dell’Università di Roma Tor Vergata, è avvenuto nel corso del cerimoniale di premiazione che s’è svolto a Palazzo della Valle a Roma, una prestigiosa cornice, sede di Confagricoltura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Orto Inclusione Telese, alla Fondazione Gerardino Romano arriva Fosca Navarra con il romanzo “La notte fa ancora paura” VinciCasa, centrato il premio che vale 500mila euro La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Orto Inclusione Argomenti discussi: Orto a novembre: cosa si semina e cosa si raccoglie; Suolo Vivo: migliorare la fertilità dell’orto con il compost Venerdì a Santa Giustina la conferenza; Orto a febbraio: lavori, semina e raccolta; Premiati a Palazzo della Valle i vincitori della X edizione del bando Coltiviamo agricoltura sociale - Comunicati. Un recinto per l’orto di Sami Kuta in GambiaUn gruppo di amici dell’Appennino ha avviato una raccolta fondi per costruire un recinto per l’orto delle donne di Sami Kuta in Gambia ... redacon.it Un orto a scuola per favorire l'inclusione: a Tor Carbone gli studenti cucinano i cibi coltivati da loroZuppa di ceci, con semola, uova e foglie di salvia fritte. Gli studenti dell'istituto alberghiero Tor Carbone di Roma sono ai fornelli per preparare un menù speciale in occasione della Festa degli ... romatoday.it Istituto e Fondazione Navarra premiati nella sede nazionale di Confagricoltura a Roma con un finanziamento per la realizzazione del progetto “Orto dell’inclusione” di prossima realizzazione nella sede didattica “Borgo le Aie” dove sarà aperto dal 30 gennaio i - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.