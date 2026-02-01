La serata di ieri a Torino si è trasformata in una delle più violente degli ultimi tempi. La manifestazione di sostegno ad Askatasuna si è conclusa con oltre cento agenti feriti, tre persone arrestate, 24 denunciate e 30 fogli di via. Scene di guerriglia che non si vedevano da tempo nel nostro Paese, con gruppi antagonisti che hanno superato ogni limite. La tensione è salita rapidamente, portando a scontri durissimi tra manifestanti e forze dell’ordine.

Quanto visto a Torino nella serata di ieri è gravissimo: la manifestazione organizzata in supporto di Askatasuna ha assunto tratti di violenza che non si erano ancora visti nel nostro Paese, confermando che l'escalation degli antagonisti non solo è in corso ma non ha ancora raggiunto il suo apice. Il bilancio finale ufficiale parla di circa un centinaio di esponenti delle forze dell'ordine che sono rimasti feriti, in maniera più o meno grave, compreso Alessandro Calista, l'agente della Squadra Mobile di Padova che è stato accerchiato, picchiato e preso a martellate. Fortunatamente è riuscito a evitare di essere colpito sul capo, avendo perso il casco, e le sue condizioni di salute non sono attualmente preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un centinaio di feriti tra gli agenti, 3 arresti, 24 denunciati e 30 fogli di via

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, coinvolgendo due treni dell'alta velocità.

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

