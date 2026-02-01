Un restauro in una chiesa di Roma scatena polemiche. Un affresco raffigura un angelo con il volto che somiglia a quello di Giorgia Meloni. La notizia arriva da un’indiscrezione di stampa e subito diventa oggetto di discussione tra le opposizioni. Ora si aspetta di capire se ci siano motivi specifici dietro questa somiglianza o se si tratti solo di una coincidenza. La vicenda ha già acceso le discussioni su cosa si nasconda dietro quel restauro.

AGI - L'angelo ha il voto della presidente del Consiglio, Giorgia Melon i. A sollevare il 'caso' sul restauro di un affresco all'interno dell'antichissima basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è un'indiscrezione di stampa, subito ripresa dalle opposizioni, che chiedono si faccia chiarezza. Ed è la stessa premier a intervenire, ricorrendo all'ironia. In un post sui social Meloni allega la foto del dipinto e scrive: "No, decisamente non somiglio a un angelo", con accanto l'emoticon della faccina che ride. Ma le opposizioni insistono e chiedono l'intervento del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un angelo con il volto di Giorgia Meloni? Mistero e polemica su un restauro in una chiesa di Roma

Approfondimenti su Giorgia Meloni

A Roma, un’installazione ha fatto discutere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina; Un angelo con il volto di Giorgia Meloni. La segnalazione nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La premier sui social: Decisamente non somiglio a un angelo. La sinistra: Culto personalità da regime.

L'Angelo di San Lorenzo in Lucina e il Mystero del Volto di Giorgia Meloni: Cosa Sta Accadendo?Un restauro a Roma ha svelato un angelo il cui volto evoca somiglianze con Giorgia Meloni, generando polemiche e richieste di chiarimenti da parte dei media e del pubblico. notizie.it

Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina: mistero e polemicaUn angelo con il volto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che veglia sul busto marmoreo di Umberto II di Savoia. Succede nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, uno de ... tg.la7.it

È un caso il restauro di un affresco in una #basilica romana: un angelo ha ora sembianze simili a quelle di Giorgia #Meloni. Il restauratore nega sia lei, le opposizioni attaccano. E interviene anche la premier. #Tg1 Roberto Chinzari - facebook.com facebook

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto di Caselle di Torino, per poi dirigersi a incontrare gli agenti e militari coinvolti negli scontri. All’Ospedale Le Molinette farà visita all’agente Alessandro Calista, aggredito ieri. x.com