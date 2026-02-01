Ultim’ora arrestati gli zii della bimba di 4 anni morta nel napoletano tra il 13 e il 14 dicembre 2024

Ultim’ora: sono stati arrestati gli zii della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino. La notizia arriva dopo settimane di indagini e sospetti. La procura ha actionato le manette, e ora si aspettano sviluppi sul caso. La comunità si stringe attorno alla famiglia e chiede giustizia.

Una svolta drammatica scuote il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Napoletano, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Con l’accusa di omicidio aggravato, sono stati arrestati gli zii affidatari della piccola, le persone che avrebbero dovuto occuparsi della sua crescita e della sua tutela. La vicenda, che aveva profondamente colpito la comunità locale, assume ora contorni ancora più gravi alla luce degli elementi emersi nel corso delle indagini. L’inchiesta ha consentito agli investigatori di ricostruire un quadro accusatorio ritenuto solido, tale da far ipotizzare responsabilità dirette dei due familiari nella morte della minore.🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Bimba di 4 anni morta nel 2024, arrestati gli zii per omicidio aggravato

Due zii sono stati arrestati a Tufino, nel Napoletano, con l’accusa di aver ucciso la piccola Alessandra, una bambina di soli quattro anni.

Bimba di 4 anni morta a Tufino vicino Napoli nel 2024, zii arrestati per omicidio aggravato: la nuova scoperta

Svolta nel caso della bimba di 4 anni morta a Tufino.

