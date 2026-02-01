Ultim’ora arrestati gli zii della bimba di 4 anni morta nel napoletano tra il 13 e il 14 dicembre 2024

Ultim’ora: sono stati arrestati gli zii della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino. La notizia arriva dopo settimane di indagini e sospetti. La procura ha actionato le manette, e ora si aspettano sviluppi sul caso. La comunità si stringe attorno alla famiglia e chiede giustizia.

Una svolta drammatica scuote il caso della bambina di 4 anni morta a Tufino, nel Napoletano, nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024. Con l’accusa di omicidio aggravato, sono stati arrestati gli zii affidatari della piccola, le persone che avrebbero dovuto occuparsi della sua crescita e della sua tutela. La vicenda, che aveva profondamente colpito la comunità locale, assume ora contorni ancora più gravi alla luce degli elementi emersi nel corso delle indagini. L’inchiesta ha consentito agli investigatori di ricostruire un quadro accusatorio ritenuto solido, tale da far ipotizzare responsabilità dirette dei due familiari nella morte della minore.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Tufino Napoli

Due zii sono stati arrestati a Tufino, nel Napoletano, con l’accusa di aver ucciso la piccola Alessandra, una bambina di soli quattro anni.

Svolta nel caso della bimba di 4 anni morta a Tufino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tufino Napoli

Argomenti discussi: Spaccio di cocaina in strada a Novate Milanese: arrestati un uomo e una donna; Shock a Minneapolis, l'Ice arresta un bimbo di 5 anni; RAINEWS * ULTIM’ORA: ICE, ARRESTATI DUE GIORNALISTI DELLA CNN; Ice, arrestati due giornalisti della Cnn.

Scontri Torino:2 arrestati,3 denunciatiAlmeno due persone sono state arrestate e 3 sono state denunciate per la guerriglia a Torino alla manifestazione. I fermati e portati ieri in Questura erano una decina. Ieri tafferugli tra ... rainews.it

Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli zii(Adnkronos) - Dopo un anno di indagini, sono stati arrestati per omicidio gli zii della bimba di 4 anni morta in casa a Tufino nel dicembre del 2024. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno dato e ... msn.com

ULTIM’ORA Sono stati arrestati per omicidio aggravato gli zii affidatari della bambina di 4 anni morta a Tufino tra il 13 ed il 14 dicembre 2024 - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: Ancora una esecuzione sommaria di giovani manisfestanti. Giustiziato Mohammad Amin Aghili, uno dei manifestanti arrestati, è stato ucciso con un colpo alla nuca dalle forze #pasdaran. La famiglia del giovane manifestante si era rivolta alle "aut x.com