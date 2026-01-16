Santa Teresa da nove mesi senza ufficio postale, il sindaco di Spoltore chiede una data certa sulla riapertura.

Dopo nove mesi dalla distruzione dell’ufficio postale di Santa Teresa, causata da un assalto al bancomat, il sindaco Chiara Trulli sollecita Poste Italiane a comunicare una data precisa per la riapertura. La situazione prosegue a creare disagi alla comunità, nonostante siano state adottate alcune soluzioni temporanee. La richiesta mira a ottenere una risposta concreta per pianificare al meglio le attività e ridurre gli inconvenienti per i cittadini.

Comunicazioni formali non ne sono arrivate da quando, ad aprile, l'ufficio è stato gravemente danneggiato dall'assalto al Bancomat fa sapere Trulli che sottolinea come la mancanza del presidio rappresenti un problema soprattutto per le persone fragili A nove mesi dall’assalto al bancomat dell’ufficio postale che ha danneggiato gravemente tutto l’ufficio di Santa Teresa, il sindaco Chiara Trulli chiede a Poste Italiane di dare una data certa sulla sua riapertura visti i disagi che ormai da tempo, seppur sia stata attivata una soluzione temporanea, vivono i residenti della zona. I danni furono di certo ingenti visto che quell’assalto fu fatto con ben ordigni esplosivi, ma di tempo ne è passato e da quando i lavori sono iniziati, lamenta il sindaco, di comunicazioni ufficiali non ne sono arrivate. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

