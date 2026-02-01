Udinese-Roma Runjaic avverte | Vogliamo mostrarci al meglio

Kosta Runjaic prepara l’Udinese alla sfida contro la Roma di domani sera. L’allenatore ha detto in conferenza stampa che i friulani devono mostrare il loro vero volto, senza alibi e con rispetto per gli avversari. Serve una partita completa, anche quando le cose si fanno difficili. La squadra è determinata a mettere in campo tutto ciò che ha, consapevole dell’importanza di non sbagliare. La partita si gioca alle 20:45, in quella che si preannuncia una sfida intensa tra due formazioni pronte a darsi battaglia.

L’ Udinese ospita la Roma domani alle 20:45, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A, e Kosta Runjaic ha fissato il perimetro della sfida in conferenza stampa: rispetto per l’avversario, nessun alibi e la consapevolezza che servirà una partita completa, anche nella sofferenza. «Affrontiamo una grande squadra e vogliamo mostrare la versione migliore di noi stessi», ha esordito il tecnico friulano. «Siamo una squadra che viaggia a metà classifica e per una squadra così è normale vincere e a volte perdere, sono oscillazioni che possono capitare. Non è stato facile con il Verona e non sarà facile contro la Roma, sappiamo di che livello è, ora dobbiamo mostrare le nostre capacità». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha espresso la volontà di dimostrare coraggio e determinazione già nella prossima sfida contro il Napoli, sottolineando l'importanza di scendere in campo con la giusta mentalità davanti ai propri tifosi.

