Calcio. I Veterani senesi si confermano squadra più forte d’Italia.

Ci sono vittorie che restano scolpite negli annali di una associazione sportiva perché vanno oltre il semplice risultato. Parlano di uomini, dei sacrifici che fanno per pura passione, delle emozioni che trasmettono. La Sezione Unvs di Siena si è confermata, per la seconda volta consecutiva, Campione Italiano Unvs di Calcio a 11 Over 40. Ha infatti superato in finale, 1-3, la fortissima rappresentativa dei Vetrani dello Sport di Montemiletto, al termine di una gara intensa, vibrante e carica di vero agonismo e lealtà sportiva. Un successo che profuma di continuità e competitività: nel giugno 2024 Siena aveva conquistato il suo primo titolo a Rapolano Terme, sempre battendo la squadra irpina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

