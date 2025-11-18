Ucraina raid russi nella notte su Dnipro | le immagini dei soccorsi
Raid russi hanno provocato diversi incendi a Dnipro, in Ucraina, e hanno colpito diverse zone della città. I droni di Mosca hanno danneggiato più di 20 veicoli, sei edifici residenziali, l’ufficio di un’ organizzazione mediatica, un negozio di automobili e altre infrastrutture civili. Due persone sono rimaste ferite nell’attacco. L’emittente pubblica ucraina Suspilne ha dichiarato che l’attacco ha danneggiato la sua sede di Dnipro e lo studio radiofonico locale. Il tetto e i pavimenti dell’edificio sono stati gravemente danneggiati, mentre finestre e porte sono state distrutte, secondo quanto riportato dai media. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Raid russo a Kharkiv, morta una ragazza di 17 anni Vai su X
Ucraina, raid russi nella notte fanno morti e feriti. #lapresse #Ucraina Guarda il video : - facebook.com Vai su Facebook
Raid russi nella notte su Dnipro, in Ucraina: i video dei soccorsi - (LaPresse) Raid russi hanno provocato diversi incendi a Dnipro, in Ucraina, e hanno colpito diverse zone della città. Secondo video.corriere.it
Guerra Ucraina, Kiev: raid russo colpisce tv pubblica Suspilne a Dnipro. Zelensky domani in Turchia per «rilanciare negoziati» - «L'inviato statunitense Steve Witkoff è atteso domani in Turchia per partecipare ai colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”. Da ilgazzettino.it
Ucraina, Zelensky domani in Turchia per un nuovo round di trattative, ci sarà anche Witkoff. Raid russi nella notte, colpita sede tv pubblica a Dnipro – Il video - Per il caso di corruzione, Zelensky ha convocato diverse riunioni il 20 novembre in cui proporrà nuove leggi per sradicare il problema dal settore energetico ... Come scrive open.online