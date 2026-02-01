‘Tutti in bici’ prende il via il progetto per promuovere la mobilità sostenibile

A Ferrara parte il progetto “Tutti in bici”, pensato per far usare la bicicletta ai più giovani. La scuola elementare Nelson Mandela di Francolino ha dato il via a questa iniziativa, che mira a promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto più sostenibile e salutare. Coinvolgere i bambini fin da piccoli diventa un modo per cambiare le abitudini di mobilità e rendere le strade più sicure e meno inquinate.

Promuovere tra i giovanissimi l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e sano: è questo l'obiettivo del progetto ‘Tutti in bici’ partito a Ferrara dalla scuola elementare Nelson Mandela di Francolino. L'iniziativa è inserita nel bando nazionale ‘Bici in Comune’, promosso e finanziato da 'Sport e Salute', vinto dal Comune di Ferrara e affidato per la realizzazione a Uisp Ferrara. ‘Bici in Comune’ prevede tre linee di intervento e il progetto avviato nelle scuole elementari ferraresi rientra nella linea 1, dedicata a un ampio programma di educazione stradale ciclistica rivolto alle classi prima, seconda e terza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Tutti in bici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tutti in bici

Argomenti discussi: Sara Mariani: Viaggiatori? Ci illudiamo di essere più autentici, ma seguiamo tutti circuiti stabiliti. Per questo ho scelto la casualità dei viaggi in bici; Quando un sogno prende forma: oggi Simone parte per il giro del mondo in bici; Auto, bici e persone: la convivenza stradale non è una concessione; Il Pd di Taranto avanza proposte per rivedere ordinanza comunale contro bici e monopattini in aree pedonali Borgo.

"Muoviamoci insieme, in bici è meglio" sarà un dibattito aperto a tutti per discutere e confrontarsi affinché cresca la consapevolezza della mobilità sostenibile anche nell'Astigiano - facebook.com facebook