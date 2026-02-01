‘Tutti in bici’ prende il via il progetto per promuovere la mobilità sostenibile
A Ferrara parte il progetto “Tutti in bici”, pensato per far usare la bicicletta ai più giovani. La scuola elementare Nelson Mandela di Francolino ha dato il via a questa iniziativa, che mira a promuovere l’uso della bici come mezzo di trasporto più sostenibile e salutare. Coinvolgere i bambini fin da piccoli diventa un modo per cambiare le abitudini di mobilità e rendere le strade più sicure e meno inquinate.
Promuovere tra i giovanissimi l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e sano: è questo l'obiettivo del progetto ‘Tutti in bici’ partito a Ferrara dalla scuola elementare Nelson Mandela di Francolino. L'iniziativa è inserita nel bando nazionale ‘Bici in Comune’, promosso e finanziato da 'Sport e Salute', vinto dal Comune di Ferrara e affidato per la realizzazione a Uisp Ferrara. ‘Bici in Comune’ prevede tre linee di intervento e il progetto avviato nelle scuole elementari ferraresi rientra nella linea 1, dedicata a un ampio programma di educazione stradale ciclistica rivolto alle classi prima, seconda e terza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
