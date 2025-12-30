Maxi incidente sulla A26 a Genova | bus contro camion e auto un morto e almeno 20 feriti

Lunedì 29 dicembre 2025, sulla A26 nel comune di Mele, Genova, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un autobus, un camion e un’auto, provocando un decesso e almeno 20 feriti. L’incidente ha causato disagi alla viabilità e richiesto l’intervento delle autorità competenti. Le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre le forze dell’ordine stanno gestendo l’emergenza.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la serata di lunedì 29 dicembre 2025 sull'autostrada A26, all'altezza del comune di Mele, in provincia di Genova. Il bilancio provvisorio è pesantissimo: una persona deceduta e almeno venti feriti, alcuni dei quali in condizioni serie. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 21 e ha coinvolto un autobus, un camion e tre autovetture. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma l'impatto ha avuto conseguenze devastanti, rendendo necessario l'intervento massiccio dei soccorsi e la chiusura immediata del tratto autostradale. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe uno dei conducenti dei mezzi pesanti coinvolti, anche se al momento non è stato chiarito se si tratti dell'autista del pullman o del camion.

