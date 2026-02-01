Trump Ora Teheran tratta

Trump afferma che l’Iran sta trattando. Il presidente americano dice di essere in contatto con Teheran, anche se nella Repubblica islamica ci sono esplosioni sospette. Una, a Bandar Abbas, ha causato la morte di un bambino e danni a un edificio. Un’altra, ad Ahvaz, ha fatto quattro vittime e si pensa sia stata una fuga di gas. Altre esplosioni si sono verificare a Khorramshahr, Abadan, Dezful e Isfahan, alcune legate alla guerra degli anni ’80 con l’Iraq. La situazione resta tesa, ma Trump

"Stiamo parlando con l'Iran". Parola di Trump. C'è ancora spazio (forse) per il dialogo, nonostante le esplosioni sospette che si stanno registrando nella Repubblica islamica: una a Bandar Abbas, che ha provocato la morte di un bambino e la distruzione di due piani di un edificio, e un'altra ad Ahvaz, dove hanno perso la vita quattro persone, entrambe dovute – secondo fonti locali – a una fuga di gas; altre invece nelle città di Khorramshahr e Abadan, legate alla detonazione di alcuni esplosivi della guerra degli anni '80 con l'Iraq; poi ce ne sarebbero nella parte orientale di Teheran e quelle a Dezful e Isfahan.

