Le autorità iraniane affermano di avere il controllo totale sulla situazione a Teheran, dichiarando che ora regna calma nella capitale. Tuttavia, le dichiarazioni di Donald Trump indicano che gli Stati Uniti continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle possibili evoluzioni nel contesto regionale e internazionale.

Le autorità iraniane hanno il ''controllo totale'' della situazione: lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Teheran: “ora c’è calma”. Trump: “verificheremo”

