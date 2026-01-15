Teheran | ora c’è calma Trump | verificheremo

Le autorità iraniane affermano di avere il controllo totale sulla situazione a Teheran, dichiarando che ora regna calma nella capitale. Tuttavia, le dichiarazioni di Donald Trump indicano che gli Stati Uniti continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle possibili evoluzioni nel contesto regionale e internazionale.

Le autorità iraniane hanno il ''controllo totale'' della situazione: lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

