Triple H | AJ Styles mi ha detto chiaramente che ha chiuso col ring

La carriera di AJ Styles si ferma ufficialmente dopo la sconfitta contro Gunther a Royal Rumble. L’ex campione ha deciso di lasciare il ring, come confermato anche da Triple H, che ha rivelato come Styles gli abbia comunicato chiaramente di aver chiuso con il wrestling. La notizia ha sorpreso molti appassionati, che non si aspettavano un addio così improvviso.

La carriera di AJ Styles è giunta al termine ieri sera dopo la sconfitta contro Gunther per sottomissione a Royal Rumble. La scelta di non lasciare i guanti sul ring ha lasciato una speranza nei fan di poterlo vedere ancora sul ring, magari lontano dalla WWE e non si hanno ancora certezze su quello che sarà effettivamente il futuro del Phenomenal. Nel corso del post-show Triple H ha parlato di Styles, delle conversazioni avute e di quello che potrebbe essere il futuro di Styles dopo il ritiro. “Può fare un percorso alla Shawn Michaels”. “Abbiamo discusso molto sulla remota possibilità che tutto questo potesse accadere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

