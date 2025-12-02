Dal 1991 sono 402 i Comuni sciolti per mafia | la provincia di Reggio Calabria tra le più colpite

Da quando esiste la legge sullo scioglimento degli Enti locali per infiltrazione mafiose, ovvero dal 2 agosto 1991 al 30 settembre 2025, sono stati 402 gli scioglimenti. Oltre l'80% di questi, si è verificato in Calabria e tra le province più coinvolte spiccano Reggio Calabria e Vibo Valentia che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it