Il calciomercato invernale della Serie B si è appena concluso e le squadre di testa hanno fatto pochi, ma importanti acquisti. Nuovi giocatori sono arrivati per rafforzare le rose e puntare alla promozione. Le trattative sono state intense e ora le squadre si preparano alle prossime partite con rinnovato entusiasmo.

Il calciomercato invernale della Serie B 2026 si è chiuso con un’onda di colpi che ha ridefinito le gerarchie delle squadre di vertice. Tra i nomi più significativi, l’arrivo di Patrick Cutrone al Monza ha scosso il panorama del campionato, confermando il progetto ambizioso del club lombardo. L’ex centravanti del Milan, reduce da una stagione in prestito al Como, è stato ufficializzato con un trasferimento in prestito, rafforzando il reparto offensivo con esperienza e qualità tecnica. A completare il rinforzo in attacco, il ritorno di Gianluca Caprari al Monza, dopo un passaggio dal Padova, che ha consolidato il reparto centrale con un giocatore di spessore e carattere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trasferimenti in Serie B 2026: nuovi innesti che rinnovano le rose delle squadre di vertice

Approfondimenti su Serie B 2026

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Serie B 2026

Argomenti discussi: Serie B, gli acquisti ufficiali di gennaio; Tabellone Calciomercato Serie B. Movimenti, acquisti e cessioni: Cutrone passa al Monza; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Januzaj verso la Serie B, davanti a lui solo l'offerta del Genoa.

LIVE – Calciomercato di Serie B: le notizie dell’1 febbraioLIVE - Calciomercato di Serie B: le notizie dell'1 febbraio. Tutte le notizie di calciomercato del campionato di Serie ... tifosipalermo.it

Empoli, colpo Candela per la fascia destra: i dettagli del trasferimentoL'Empoli ha chiuso per Antonio Candela. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club toscano ha trovato l'accordo con il Venezia. tuttomercatoweb.com

alcioMercato Serie B ultimi Trasferimenti al 28 Gennaio - https://www.zonacalciofaidate.it/p=610711 - facebook.com facebook

Global Transfer Report - Como club più 'spendaccione' della Serie A. Inter in Top 20 a livello femminile x.com