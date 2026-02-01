Va a sciare in Abruzzo e muore tragedia sulla neve | Claudia Luberti aveva 36 anni

Una donna di 36 anni, Claudia Luberti, è morta ieri sera mentre sciava in Abruzzo. Era in vacanza dalla capitale, cercava un momento di relax sulla neve. Non si sa ancora cosa sia successo, l’autopsia chiarirà le cause dell’incidente. La sua morte ha sconvolto chi la conosceva.

In vacanza sulla neve in Abruzzo per un momento di pausa dalla vita della capitale. Ieri sera la tragedia: morta sulla neve, ipotesi l'autopsia. Claudia Luberti, di 36 anni e residente a Zagarolo, alle porte di Roma, è morta dopo essersi accasciata improvvisamente, stroncata da un malore

