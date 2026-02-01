Tragedia sulla neve a Campo Felice Claudia muore a 36 anni sotto gli occhi degli amici

Una giornata sulla neve a Campo Felice si è conclusa in tragedia. Claudia, 36 anni, è morta sotto gli occhi degli amici dopo essere caduta durante un’escursione. La scena è stata improvvisa e pesante, lasciando tutti sgomenti e senza parole. La donna è stata soccorsa, ma i tentativi di salvarla sono stati inutili. La comunità locale si stringe intorno ai familiari e agli amici, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Doveva essere una giornata di svago e spensieratezza sulla neve, si è trasformata in un incubo che ha lasciato senza fiato un'intera comunità. Claudia Luberti, 36enne residente a Zagarolo che di professione faceva l'infermiera, è deceduta improvvisamente sulle piste del comprensorio sciistico di Campo Felice (AQ) venerdì scorso, stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, quando la giornata sciistica volgeva ormai al termine. Gli impianti di risalita avevano appena chiuso e la comitiva di cui Claudia faceva parte si stava preparando per il rientro a casa.

