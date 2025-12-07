La droga pronta per lo spaccio e l' auto come deposito | pusher catanese tradito dall' odore di hashish

La Polizia di Stato ha arrestato un pusher catanese di 30 anni, trovato con la droga nascosta in auto. L’uomo è stato fermato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania durante un posto di controllo eseguito in via Ferrante Aporti, nel cuore del quartiere Cibali, per effettuare accertamenti di routine, nell’ambito delle incessanti attività di prevenzione, vigilanza e contrasto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La droga pronta per lo spaccio e l'auto come deposito: pusher catanese "tradito" dall'odore di hashish

Altre letture consigliate

Maxi sequestro di droga e una pistola pronta all’uso: blitz dei carabinieri in due aree sensibili di Scampia - facebook.com Vai su Facebook

#STOPDROGA ZOFFILI (LEGA): “ANCHE A NIBIONNO (LC) GUERRA ALLO SPACCIO GRAZIE A PRESSING DELLA LEGA” Roma 5 dic. - "Mi complimento con i Carabinieri della Compagnia di Merate che ieri, su disposizione del Comando Provinciale di L Vai su X

La droga pronta per lo spaccio e l'auto come deposito: pusher catanese "tradito" dall'odore di hashish - La Polizia di Stato ha arrestato un pusher catanese di 30 anni, trovato con la droga nascosta in auto . Lo riporta gazzettadelsud.it

Palermo, allo Zen un’auto abbandonata diventa deposito per la droga - Due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri per lo spaccio di droga nel quartiere Zen 2 di Palermo. Da meridionews.it

Spaccio allo Zen 2, scattano due arresti. La droga veniva nascosta in una carcassa d'auto - Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ... Riporta msn.com

Sant’Antonio Abate, cuoco arrestato: era stato fermato in auto, poi la scoperta in casa - A Sant’Antonio Abate, i carabinieri hanno arrestato un 29enne di Angri, cuoco di professione, trovato in possesso di una notevole quantità di marijuana pronta per lo spaccio. Da magazinepragma.com

"Pendolare" dello spaccio tra Rimini e Cesenate: preso con droga e 800 euro - Un 32enne residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato con 190 grammi di marijuana, una dose pronta all’uso e 800 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Si legge su altarimini.it

San Nicola la Strada, spaccio di droga in auto: arrestato 36enne di Acerra - Le dosi erano già pronte, nascoste tra gli effetti personali e qualche banconota sparsa nell’abitacolo. Lo riporta pupia.tv