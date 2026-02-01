Torino-Lecce granata in vantaggio

Il match tra Torino e Lecce si accende subito. I granata vanno in vantaggio e mettono pressione agli avversari. È un inizio di partita intenso, con la squadra di casa che cerca di mantenere il ritmo e sfruttare il momento favorevole. I tifosi sugli spalti vivono ogni azione con emozione, mentre i giocatori si concentrano per mantenere il risultato. La partita promette ancora molte emozioni.

Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco. Ricordate Will Kane interpretato da Gary Cooper? Immaginate Marco Baroni, adesso. Ha lasciato Lecce quasi tre anni fa, ma oggi a mezzogiorno arriva da lui Eusebio Di Francesco. E Baroni dovrà difendere - al contrario dello sceriffo Cooper - la sua nuova città: Torino. Fuori da metafora, suggestiva solo perché si gioca alle 12.30: Baroni contro il Lecce, che lui stesso portò in Serie A nel 2022 e salvò per la prima volta nel 2023. Deve, però, difendere la propria panchina: il Torino ha preso sei gol dal Como la settimana scorsa, al momento è in piena lotta per non retrocedere e in caso di ko - dopo una settimana di ritiro - il tecnico granata potrebbe essere esonerato.

