Domenica 1 febbraio, allo Stadio Olimpico di Torino, si gioca una partita importante tra Torino e Lecce. I granata di Di Francesco affrontano i pugliesi di Baroni nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. La sfida si svolge a pranzo e rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di muovere la classifica. I tifosi sono pronti a seguire con attenzione questa gara, che promette emozioni e il solito spettacolo del campionato italiano.

La squadra di Di Francesco farà visita a quella di Baroni allo Stadio Olimpico di Torino all’ora di pranzo di domenica 1 febbraio, gara valida per la 23^ giornata di Serie A. Neanche il tempo di tirare le somme che la Serie A sta già per tornare. Le 20 squadre della massima serie italiana saranno infatti tutte di nuovo in campo il prossimo weekend per la 23^ giornata. Domenica 1 febbraio 2026 all’ora di pranzo, quindi a partire dalle ore 12.30, protagoniste saranno Torino e Lecce che si daranno battaglia allo Stadio Olimpico di Torino. I granata di mister Baroni ospiteranno dunque i pugliesi di Di Francesco, due formazioni che hanno bisogno di risollevarsi sia in termini di classifica che di morale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Serie A, Torino-Lecce: i granata ospitano i pugliesi

Approfondimenti su Torino Lecce

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Lecce

Argomenti discussi: Torino – Lecce: info Settore Ospiti; Dove vedere Milan-Lecce, Torino-Roma e le altre partite di oggi in serie A; Serie A, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0; Vendita libera per i biglietti di Torino-Lecce.

Torino, ecco il Lecce: attacco in crisi ma difesa solidaIn occasione della 23a giornata di Serie A, i granata di Baroni ospiteranno gli uomini di Di Francesco al Grande Torino ... toro.it

Torino-Lecce, le info sulla partita: granata decimati ed in ritiroTorino che arriva dall'umiliante sconfitta contro il Como per 6 a 0 e da quattro sconfitte consecutive. Baroni è in bilico e la squadra in ritiro dopo i pessimi risultati. Lecce, invece, che è ... pianetalecce.it

Torino-Lecce sulla strada della salvezza, «gioca» Vives: i pugliesi hanno energia, Cheddira servirà x.com

, : La Curva Maratona resterà vuota in occasione della prossima gara del Torino contro il Lecce. A comunicarlo è stato il tifo organizzato granata, - facebook.com facebook