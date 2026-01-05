Torino capitale del Vermouth | torna il Salone e debutta il Fuorisalone con una settimana di eventi diffusi

Torino, città storica e culturale, si conferma capitale del Vermouth con il ritorno del Salone e il debutto del

C’è un filo d’oro che lega la storia d’Italia a quella del bere di qualità, e quel filo passa per Torino. Nel 1786, proprio qui, nasceva il Vermouth, un’eccellenza che oggi torna protagonista con la terza edizione del grande evento che lo celebra. L’appuntamento con il Salone del Vermouth è. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

