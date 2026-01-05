Torino capitale del Vermouth | torna il Salone e debutta il Fuorisalone con una settimana di eventi diffusi

Torino, città storica e culturale, si conferma capitale del Vermouth con il ritorno del Salone e il debutto del

Il “Vermouth di Torino” torna nella sua città il 23 gennaio 2026 - (askanews) – Il Vermouth di Torino apre il 2026 tornando nella sua città d’origine con una giornata interamente dedicata alla Denominazione a Indicazione geografica protetta. msn.com

TRADIZIONI | Torino alza il calice: 240 anni di vermouth tra storia, eleganza e gusto, nato nel 1786 tra botteghe e caffè - TRADIZIONI | Torino alza il calice: 240 anni di vermouth tra storia, eleganza e gusto, nato nel 1786 tra botteghe e caffè ... turismoitalianews.it

Torino si conferma una grande capitale della cultura. Nel 2025 numeri straordinari per tutto il sistema museale: il Museo Egizio guida la classifica con 1,273 milioni di visitatori, seguito dal Museo Nazionale del Cinema con oltre 760 mila presenze alla Mole An - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.