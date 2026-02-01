Toni elogia Vergara | Se fosse straniero parlerebbero tutti di 70 milioni

Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, Luca Toni ha parlato dei giovani italiani, esaltando il talento di Vergara. L’ex attaccante ha detto che se fosse straniero, tutti parlerebbero di lui, e ha commentato che il suo valore potrebbe arrivare a 70 milioni. Le sue parole hanno riacceso il confronto sulle potenzialità dei giovani italiani nel calcio.

Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, Luca Toni ha acceso il dibattito sul valore dei giovani italiani intervenendo ai microfoni di DAZN. L'ex attaccante azzurro ha usato toni ironici ma diretti parlando di Antonio Vergara, protagonista del momento. «VergKvara? – ha scherzato Toni – adesso quindi vale di più perché è straniero, 50-60 milioni. Sarà contento il presidente», ha detto ridendo, per poi entrare nel merito della questione. Secondo l'ex bomber, il trattamento mediatico riservato ai giovani italiani è profondamente diverso rispetto a quello degli stranieri.

