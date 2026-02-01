The Voice Kids | nessuno si gira per Emanuele poi si scopre chi era davvero quel ragazzino

Durante la quarta puntata di The Voice Kids nessuno si è girato per Emanuele. Alla fine si è scoperto chi era davvero quel ragazzino e cosa lo aveva portato fin lì. La fase delle blind audition si è chiusa, e ora i coach hanno i loro team pronti a partire.

Con la quarta puntata di The Voice Kids si è conclusa la fase delle blind audition e sono stati definiti i team dei coach. Tra gli ultimi concorrenti saliti sul palco c'è stato Emanuele Zollino, la cui esibizione non ha portato a nessuna poltrona girata, nonostante l'apprezzamento del pubblico in studio. Davanti a Nek, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, il giovane ha interpretato "Dieci ragazze" di Lucio Battisti. La performance è stata accolta con calore in studio, ma non è stata sufficiente a ottenere l'ingresso in squadra. Le parole di Antonella Clerici dopo l'esibizione. Al termine dell'esibizione ( qui il video dell'esibizione ), Antonella Clerici ha raggiunto il concorrente per salutarlo e incoraggiarlo.

