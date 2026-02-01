The Voice Kids nessuno si gira per Emanuele Zollino chi è quel ragazzino

Questa sera a The Voice Kids nessuno si gira per Emanuele Zollino. Il ragazzino, che aveva fatto il suo ingresso alla gara, non è stato scelto da nessuno dei coach durante la prima fase delle blind audition. Ora si aspetta di scoprire come proseguirà il percorso di tutti i giovani talenti in questa stagione.

Con la quarta puntata di The Voice Kids si è chiusa la fase delle blind audition e, con essa, anche la formazione definitiva di tutti i team. I coach sono ora al completo, ma prima della chiusura delle squadre sul palco si è presentato anche Emanuele Zollino, giovane talento che ha lasciato il segno nonostante nessuna poltrona si sia girata. Davanti a Nek, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Emanuele ha scelto di interpretare uno dei brani più celebri di Lucio Battisti, Dieci ragazze. Un’esibizione accolta con calore dal pubblico in studio, ma che non è bastata a convincere i giudici a premere il pulsante e voltarsi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su The Voice Kids

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti musicali, condotto da Antonella Clerici.

Durante la prima puntata di The Voice Kids, Andrea interpreta Olly, ma nessuno si gira.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su The Voice Kids

Argomenti discussi: The Voice Kids: Loredana Bertè fa una cattiveria ad Arisa, tradita da Clementino; The Voice Kids, le squadre e chi è già in finale dopo la terza puntata delle Blind Auditions; The Voice Kids, nessuno si gira per Paolo: poi accade l'inaspettato; The Voice Kids, nessuno si gira per Paolo, ma Nek fa una proposta.

The Voice Kids, nessuno si gira per Paolo: la reazione di Nek spiazza tuttiIeri è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di The Voice Kids, il talent show dedicato alle giovani promesse della musica e condotto da Antonella ... thesocialpost.it

The Voice Kids, Antonella Clerici rimprovera i coach: Sapete fare solo questo. Poi Loredana Bertè 'sculaccia' NekNella puntata di The Voice Kids, tante storie strappalacrime come quella di Davide e qualche battibecco come quello tra Bertè e Nek: cosa è successo ... libero.it

Nuvola Tv. . Chiara Mazzella, 13 anni da Ischia, incanta The Voice Kids! Una voce pura, intensa, capace di arrivare dritta al cuore La sua esibizione ha lasciato tutti senza fiato… e ha conquistato Loredana Bertè, che l’ha scelta nel suo team! “Brava Ch - facebook.com facebook

Loredana e Nek si contendono un concorrente a #TheVoiceKidsIT Certe immagini non si possono spiegare -> youtu.be/cOKibnIJ-do x.com