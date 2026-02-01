Terra dei Fuochi | bilancio del 2025 e più sinergie per la prevenzione

Tempo di lettura: 4 minuti Ad un anno della sentenza CEDU del 30 gennaio 2025, si è riunita, presso il Palazzo di Governo di Napoli, la Conferenza permanente regionale, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, d'intesa con il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe. Obiettivo della riunione, il rafforzamento della strategia globale per l'attuazione delle misure generali recate dalla pronuncia CEDU, le misure sistemiche per affrontare il fenomeno dell'inquinamento in Terra dei fuochi e la strategia dei controlli di prevenzione. Presenti l'Assessora Regionale all'Ambiente Claudia Pecoraro, il Commissario Straordinario per le bonifiche in Terra dei fuochi, Generale Giuseppe Vadalà, i vescovi di Acerra e Aversa, Antonio Di Donna e Angelo Spinillo, la Direttrice generale dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale- ISPRA, Barbara Siclari, il Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, Giuseppe Bortone, i vertici regionali delle Forze di Polizia e del Compartimento della Polizia stradale, il Direttore interregionale dell'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari -ICQRF, Salvatore Schiavone, il viceprefetto incaricato del Ministro dell'interno per gli incendi dolosi di rifiuti in Campania, Ciro Silvestro, il Comandante dell'Operazione Strade Sicure dell'Esercito, Colonello Andrea Crivellotto, il Direttore dell'ARPAC, Stefano Sorvino, i rappresentanti di Città metropolitana di Napoli, Provincia di Caserta, Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, ASL di Terra dei fuochi, AGEA, Università e Ufficio scolastico regionale, Commissariato Straordinario per gli interventi urgenti per le aree degradate, nonché i rappresentanti delle categorie produttive e del Comitato per l'esecuzione della sentenza CEDU, di WWF Campania, Isde – Medici per l'ambiente e di altre associazioni.

