Terni controlli del sabato sera per Movida sicura | sanzioni per droghe e alcol e sedata una rissa

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, a Terni sono stati effettuati controlli straordinari nel centro città nel quadro dell’ordinanza “Movida sicura”. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli per garantire ordine pubblico, sanzionando comportamenti illeciti legati a consumo di droghe e alcol, e sedando una rissa.

Controlli straordinari nel centro città nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. La Polizia di Stato di Terni ha coordinato un servizio interforze nell’ambito dell’ordinanza “Movida sicura”, con l’obiettivo di garantire ordine pubblico e sicurezza nelle zone maggiormente frequentate. Ternitoday.it Terni, controlli interforze nella serata di movida: 97 persone identificate, 6 multe e una denuncia per guida sotto l'effetto di alcol e droga - Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Polizia di Stato di Terni ha coordinato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio disposto con l’ordinanza "" Movida ... corrieredellumbria.it

Maxi-controlli per la movida sicura. Presidiati i punti strategici. Multe e denunce nel week-end - Verifiche nei locali e lungo le strade per far rispettare le regole e prevenire gli incidenti. lanazione.it

#Arresto a #Montecastrilli e #controlli nel Ternano: quattro indagini #carabinieri #denunce #Droga #strada #Terni - facebook.com facebook

Terni, i controlli del sabato sera , della polizia stradale

Video Terni, i controlli del sabato sera , della polizia stradale Video Terni, i controlli del sabato sera , della polizia stradale