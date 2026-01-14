Ternana-Potenza ultime dai campi e probabili formazioni | per le Fere nodo Bruno Martella
La Ternana si prepara ad affrontare una delle partite più significative della stagione, la semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza, in programma mercoledì 14 gennaio alle 18 al ‘Liberati’. La squadra di casa cerca una prestazione positiva, con attenzione alle ultime novità di formazione, tra cui il nodo Bruno Martella. Ecco le ultime dai campi e le probabili scelte per questa importante sfida.
Arriva per la Ternana una delle partite più importanti della stagione. Alle 18 di mercoledì 14 gennaio si gioca al ‘Liberati’ la semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza. Competizione fondamentale per il futuro delle Fere in questa annata, poiché alzare il trofeo porterebbe a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana, Panico si presenta: «Ho accettato subito la chiamata delle Fere. Col Potenza è fondamentale» - di Mattia Farinacci Nonostante la sconfitta di Ascoli e una classifica in campionato che – soprattutto a causa della penalizzazione – non sorride, la Ternana può sfruttare l’entusiasmo dovuto alla pro ... umbria24.it
Ternana-Potenza, Liverani: «Faremo una partita da Fere». Mammarella sollevato dall’incarico - di Mattia Farinacci Archiviato il passo falso di Ascoli la Ternana può subito riscattarsi con il primo dei due appuntamenti che può valere una stagione e rilanciare le proprie ambizioni play off. umbria24.it
#TernanaPotenza, i convocati della squadra rossoverde facebook
Ternana, Panico: “Pronto a fare la mia parte. Col Potenza gara fondamentale” x.com
