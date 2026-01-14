Ternana-Potenza ultime dai campi e probabili formazioni | per le Fere nodo Bruno Martella

Da ternitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana si prepara ad affrontare una delle partite più significative della stagione, la semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza, in programma mercoledì 14 gennaio alle 18 al ‘Liberati’. La squadra di casa cerca una prestazione positiva, con attenzione alle ultime novità di formazione, tra cui il nodo Bruno Martella. Ecco le ultime dai campi e le probabili scelte per questa importante sfida.

Arriva per la Ternana una delle partite più importanti della stagione. Alle 18 di mercoledì 14 gennaio si gioca al ‘Liberati’ la semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza. Competizione fondamentale per il futuro delle Fere in questa annata, poiché alzare il trofeo porterebbe a. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ternana-Juventus Next Gen, ultime dai campi e probabili formazioni: può tornare Bruno Martella in difesa, out Stefano Pettinari

Leggi anche: Ternana-Guidonia Montecelio, ultime dai campi e probabili formazioni: ‘rivoluzione’ in attacco per le Fere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calciomercato Ternana, le Fere alla ricerca di rinforzi dalla Serie B. Brutta prova ad Ascoli: il riscatto deve arrivare dalla Coppa; Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky; Serie C girone C. Potenza, un rinforzo, In prestito dalla Ternana, fra i pali; Coppa Italia Ternana-Potenza, una storia a senso unico: i rossoverdi a caccia del sesto sigillo.

ternana potenza ultime campiTernana, Panico si presenta: «Ho accettato subito la chiamata delle Fere. Col Potenza è fondamentale» - di Mattia Farinacci Nonostante la sconfitta di Ascoli e una classifica in campionato che – soprattutto a causa della penalizzazione – non sorride, la Ternana può sfruttare l’entusiasmo dovuto alla pro ... umbria24.it

ternana potenza ultime campiTernana-Potenza, Liverani: «Faremo una partita da Fere». Mammarella sollevato dall’incarico - di Mattia Farinacci Archiviato il passo falso di Ascoli la Ternana può subito riscattarsi con il primo dei due appuntamenti che può valere una stagione e rilanciare le proprie ambizioni play off. umbria24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.