Casa Bianca | I colloqui di Ginevra un significativo passo in avanti | Meloni | no a controproposta lavoriamo su piano Trump | Raid russo con droni su Kharkiv | morti e feriti

Tgcom24.mediaset.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak: "Abbiamo fatto ottimi progressi e stiamo procedendo verso una pace giusta e duratura". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

casa bianca i colloqui di ginevra un significativo passo in avanti meloni no a controproposta lavoriamo su piano trump raid russo con droni su kharkiv morti e feriti

© Tgcom24.mediaset.it - Casa Bianca: "I colloqui di Ginevra un significativo passo in avanti" | Meloni: no a controproposta, lavoriamo su piano Trump | Raid russo con droni su Kharkiv: morti e feriti

Scopri altri approfondimenti

casa bianca colloqui ginevraCasa Bianca, colloqui a Ginevra sono significativo passo avanti - L'incontro di Ginevra "si è concluso con un'intesa condivisa che la giornata di oggi (domenica, ndr) ha segnato un significativo passo avanti e che un coordinamento stret ... Secondo msn.com

casa bianca colloqui ginevraColloqui sull’Ucraina: Marco Rubio è giunto a Ginevra - Il segretario di Stato guiderà, con l’emissario di Trump Steve Witkoff, la delegazione USA impegnata nelle discussioni di oggi sul piano di pace ... Lo riporta rsi.ch

casa bianca colloqui ginevraPiano di pace di Trump: iniziato il bilaterale a Ginevra - Stati Uniti e l’Ucraina hanno iniziato i colloqui bilaterali a Ginevra sul piano di pace di Donald Trump. Scrive rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Casa Bianca Colloqui Ginevra