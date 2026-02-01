Sventura al festival di Crans | fiamme si propagano in fretta panico tra i giovani partecipanti

Durante il festival di Crans-Montana un incendio si è sviluppato in modo rapido, scatenando il panico tra i giovani presenti. Le fiamme hanno divorato le aree dedicate agli spettacoli all’aperto, creando confusione tra i partecipanti che sono corsi a mettersi in salvo. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, ma il rogo ha già causato danni importanti. Nessuno si è fatto male gravemente, ma l’evento si è concluso con un grande spavento.

Un incendio devastante ha colpito il festival estivo di Crans-Montana, sviluppandosi con estrema rapidità tra le aree dedicate agli spettacoli all'aperto e ai giovani partecipanti. L'evento, che si svolgeva in un'ampia zona aperta ai margini del centro turistico svizzero, è degenerato in pochi minuti in un'emergenza umanitaria. Secondo i primi resoconti, le fiamme si sono propagate con estrema velocità, alimentate dal vento e dalla presenza di materiali infiammabili nelle strutture temporanee. Le prime chiamate al 112 sono arrivate tra le 22.15 e le 22.30 del 31 gennaio 2026, con oltre 170 richieste d'aiuto in un'ora e mezza.

