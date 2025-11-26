Incendio in 3 grattacieli a Hong Kong fiamme si propagano su impalcature di bambù e reti da cantiere oltre 13 morti - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fumo che ha travolto le impalcature ha costretto i residenti a rimanere intrappolati nei loro appartamenti Incendio in tre grattacieli di Hong Kong con le fiamme che si sono propagate dalle impalcature di bambù all’esterno degli edifici in ristrutturazione. Oltre 13 i morti tra cui un vigi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

