Incendio in 3 grattacieli a Hong Kong fiamme si propagano su impalcature di bambù e reti da cantiere oltre 13 morti - VIDEO
Il fumo che ha travolto le impalcature ha costretto i residenti a rimanere intrappolati nei loro appartamenti Incendio in tre grattacieli di Hong Kong con le fiamme che si sono propagate dalle impalcature di bambù all’esterno degli edifici in ristrutturazione. Oltre 13 i morti tra cui un vigi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un terribile incendio si è sviluppato in un complesso residenziale di Hong Kong. Le fiamme che stanno divorando alcuni grattacieli nel distretto di Tai Po si sarebbero propagate attraverso le tradizionali impalcature di bambù istallate su alcune facciate in ristrut - facebook.com Vai su Facebook
Le fiamme hanno coinvolto più grattacieli, e sono partite dalle impalcature di bambù presenti all'esterno Vai su X
Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: vittime e persone intrappolate all'interno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: vittime e persone intrappolate all'interno ... Da tg24.sky.it
Incendio Hong Kong, fiamme avvolgono i grattacieli residenziali: 13 morti e diversi feriti, soccorsi in corso - L’incendio è scoppiato in un complesso residenziale situato nel distretto di Tai Po nel nord di Hong Kong. Scrive fanpage.it
Vasto incendio divampa in un complesso di grattacieli a Hong Kong - Le fiamme hanno avvolto diverse torri alte 31 piani del Wang Fuk Court, dove ci sono duemila unità abitative. Si legge su msn.com