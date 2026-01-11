Verona piazza la rimonta a Trento nella 15ma di Superlega e può sognare! Perugia batte Modena e torna in vetta

La 15ª giornata di Superlega ha portato importanti cambiamenti in classifica, con Verona che si impone su Trento e riapre la corsa ai vertici. Nel frattempo, Perugia supera Modena e si riavvicina alla testa della classifica. Un turno ricco di sorprese e conferme, che definisce gli equilibri del campionato e mantiene alta l’attenzione sugli scontri futuri.

Spettacolo e scossoni in alta classifica nella 15ma giornata di SuperLega, che regala verdetti pesanti e conferme importanti. A Trento cade la capolista dopo tredici vittorie consecutive: Verona firma l’impresa, ribaltando il match con personalità e qualità, lanciando un segnale fortissimo in chiave scudetto. Ne approfitta Perugia, che supera Modena al termine di una sfida intensa e combattuta e si prende la vetta della graduatoria. Dietro continuano a correre Civitanova e Piacenza, entrambe vincenti in tre set contro Padova e Monza, con prove solide e convincenti davanti al proprio pubblico. Vittoria pesante anche per Milano, che piega Cisterna dopo oltre due ore di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

