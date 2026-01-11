Verona piazza la rimonta a Trento nella 15ma di Superlega e può sognare! Perugia batte Modena e torna in vetta
La 15ª giornata di Superlega ha portato importanti cambiamenti in classifica, con Verona che si impone su Trento e riapre la corsa ai vertici. Nel frattempo, Perugia supera Modena e si riavvicina alla testa della classifica. Un turno ricco di sorprese e conferme, che definisce gli equilibri del campionato e mantiene alta l’attenzione sugli scontri futuri.
Spettacolo e scossoni in alta classifica nella 15ma giornata di SuperLega, che regala verdetti pesanti e conferme importanti. A Trento cade la capolista dopo tredici vittorie consecutive: Verona firma l’impresa, ribaltando il match con personalità e qualità, lanciando un segnale fortissimo in chiave scudetto. Ne approfitta Perugia, che supera Modena al termine di una sfida intensa e combattuta e si prende la vetta della graduatoria. Dietro continuano a correre Civitanova e Piacenza, entrambe vincenti in tre set contro Padova e Monza, con prove solide e convincenti davanti al proprio pubblico. Vittoria pesante anche per Milano, che piega Cisterna dopo oltre due ore di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Incroci ad alta quota in Superlega: Trento-Verona e Perugia-Modena accendono la 15ma giornata
Leggi anche: SuperLega, Verona non si ferma più: Soli batte la sua ex Trento e resta in vetta. Perugia e Civitanova ok
La 15a giornata parte con Cuneo-Grottazzolina, supersfida Trento-Verona - In Piemonte, sabato pomeriggio, l'anteprima di un turno intrigante, domenica le altre partite fra le quali spicca il big match della BTS Arena. corrieredellosport.it
Nel Boxing Day vittorie pesanti per Trento, Perugia, Verona e Modena - Gli uomini di Mendez passano a Monza, quelli Lorenzetti sbancano Cisterna, gli scaligeri si impongono a Cisterna, gli emiliani travolgono Cuneo. tuttosport.com
