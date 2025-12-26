la roccia che potrebbe salvare la viticoltura dal riscaldamento globale

Purtroppo, non lo si può più negare. Il riscaldamento globale è diventato una minaccia concreta anche per la viticoltura. Temperature elevate, stress idrico prolungato e maturazioni accelerate stanno cambiando profondamente il profilo dei vini, mettendo a rischio qualità, rese e sostenibilità economica di interi territori. In questo scenario complesso, dall’Italia arriva una possibile risposta concreta, nata dalla ricerca scientifica. Gabriele Valentini, ricercatore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Distal) dell’ Università di Bologna, ha scoperto una roccia naturale che, ridotta in polvere, è capace di raffreddare l’uva direttamente sulla pianta e proteggere così i vigneti dal surriscaldamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

