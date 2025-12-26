La roccia che potrebbe salvare la viticoltura dal riscaldamento globale
Purtroppo, non lo si può più negare. Il riscaldamento globale è diventato una minaccia concreta anche per la viticoltura. Temperature elevate, stress idrico prolungato e maturazioni accelerate stanno cambiando profondamente il profilo dei vini, mettendo a rischio qualità, rese e sostenibilità economica di interi territori. In questo scenario complesso, dall’Italia arriva una possibile risposta concreta, nata dalla ricerca scientifica. Gabriele Valentini, ricercatore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Distal) dell’ Università di Bologna, ha scoperto una roccia naturale che, ridotta in polvere, è capace di raffreddare l’uva direttamente sulla pianta e proteggere così i vigneti dal surriscaldamento. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Come salvare i vigneti dal riscaldamento globale? La scoperta: una roccia in polvere raffredda l’uva
Leggi anche: La Cop30 dove si decide come evitare che il pianeta bruci a causa del riscaldamento globale è stata sospesa per un incendio
Scoperta in Italia una roccia che raffredda l’uva e può salvare i vigneti; Scoperta in Italia una roccia che raffredda l’uva e può salvare i vigneti.
La roccia che potrebbe salvare la viticoltura dal riscaldamento globale - Una ricerca italiana punta sulla zeolite per proteggere l’uva dal caldo estremo ... panorama.it
Scoperta in Italia una roccia che raffredda l’uva e può salvare i vigneti - Scoperta italiana contro il climate change: la zeolite raffredda l’uva in pianta. quifinanza.it
Sotto le Bermuda una struttura mai vista prima Un enorme strato di roccia a 20 chilometri di profondità potrebbe spiegare perché l’arcipelago “galleggia” sopra l’Atlantico Un nuovo enigma geologico emerge dalle profondità dell’oceano Atlantico. Al di sotto del - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.